Gospel-Projekt füllte Stadtkirche

Konzert 2100-Euro-Spende für Brunnenprojekte von „Brot für die Welt“ in Kenia

HAIGER Die „Gospelnight“ in der Haigerer Stadtkirche am Samstagabend war eins von über 30 Konzerten zu Gunsten von Brot für die Welt statt. Dabei überzeugten über 60 Aktive das Publikum in den voll besetzten Gotteshaus mit einem abwechslungsreichen Programm.

