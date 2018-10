Gospelchor probt wieder

MUSIK Konzert zugunsten von „Brot für die Welt“

HAIGER An diesem Freitag, 26. Oktober, steht die nächste gemeinsame Probe des Haigerer Gospelchor-Projektes im Gemeindehaus (Am Frigghof neben der Stadtkirche) auf dem Programm. Geprobt wird ab 19 Uhr für die Teilnahme an der zweiten deutschlandweiten GospelNight am 17. November zugunsten des Hilfswerks „Brot für die Welt“. Mit dabei sind dann bundesweit rund 1000 Menschen. Für Haiger haben die Chorleiter Stefanie Kropf, Sabine Jungeblut, Steffen Nies, Gerhard Weller und Walter Lutz ein abwechslungsreiches Programm aus bekannten Gospels, modern arrangierten Kirchenliedern und aktuellen Lobpreis-Songs zusammengestellt.

