Gottesdienst im Freien

Was Kirche mit Fußball zu tun hat

Sinn-Edingen „Was für eine Mannschaft!“ – so lautet das Motto des „Lichtblick-Gottesdiensts“, der am Sonntag, 17. Juni, um 12 Uhr „Open-Air“ am Dorfgemeinschaftshaus in Edingen startet. Pfarrer Armin Kistenbrügge möchte in seiner Predigt eine Verbindung zur Fußballweltmeisterschaft herstellen. Für den musikalischen Rahmen sorgen die „Blasbrothers and friends“. Im Anschluss sind Grillen und Chillen angesagt.

