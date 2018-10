Verkehr

Haltestelle gesperrt

Mittenaar-Bicken Wegen der Baustelle in der Leipziger Straße in Bicken kann von Montag, 8. Oktober, bis Freitag, 12.Oktober, die Haltstelle an der Aarbrücke nicht angefahren werden. Das hat die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mitgeteilt. Die Fahrgäste werden gebeten, während dieser Zeit die Haltestelle in der Leipziger Straße zu nutzen.

