Haltestellen gestrichen

Haiger-Allendorf Wegen Bauarbeiten an der Kreuzung Wachenbergstraße/Holzhäuser Straße in Allendorf kann die Buslinie 103 vom 27. August bis 7. September die Haltestellen Holzhäuser Straße und Wachenbergstraße nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle ist für Fahrten in der Holzhäuser Straße (Höhe Hausnummer 18) auf der anderen Seite der Bundesstraße in Richtung Holzhausen eingerichtet.

