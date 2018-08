Handy fliegt in Scheibe

Polizei Vandalen am „Alten Rathaus“ zu Gange

Mittenaar-Offenbach Unbekannte Täter haben am „Alten Rathaus“ in Offenbach mit einem Handy eine Scheibe eingeworfen und zudem eine Mauer beschmiert. Laut Polizei muss sich der Vorfall in der Nacht vom 8. auf den 9. August ereignet haben. Über die Höhe des Sachschadens konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. Hinweise auf die Vandalen erhoffen sich die Beamten von dem von ihnen benutzten Handy, ein Samsung Galaxy „Y“ (GT-S5360).

