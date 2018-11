Hans Joachim Heist hat „Noch'n Gedicht“

Verlosung Karten für Erhardt-Abend gewinnen

Siegen-Weidenau Schauspieler Hans Joachim Heist schlüpft in die Rolle von Heinz Erhardt und widmet dem Komödianten am 3. Dezember (Montag) einen ganz speziellen Abend. Die Show beginnt um 20 Uhr in der Bismarckhalle in Weidenau.

