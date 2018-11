Hans-Joachim Heist als Heinz Erhard sehen

Siegen-Weidenau Schauspieler Hans Joachim Heist schlüpft wieder in die Rolle von Heinz Erhardt. Für die Show am Montag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der Bismarckhalle in Weidenau haben wir 3 x 2 Karten verlost.

