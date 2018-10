Polizei

Heckscheibe eingeschlagen

Dillenburg Nachdem ein Unbekannter die Heckscheibe eines roten Fiat „Seicento“ einschlug, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Der „Italiener“ parkte am Sonntagabend (21.Oktober) in der Tiefgarsage des Fachgeschäftes „Wächtler“ in der Rolfesstraße.

