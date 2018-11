Heim-Mitarbeiter belastet seinen Chef

Prozess Polizei kannte das „Problemzimmer“

Siegen/Burbach Im Prozess um Misshandlungen und Schikanen in einem Flüchtlingsheim in der Siegerlandkaserne in Burbach haben erste Angeklagte ihren Vorgesetzten belastet. Der Mammutprozess findet in der Siegerlandhalle statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018