Heimatverein tauscht Fahnenstangen aus

Versammlung Hardt bleibt Vorsitzender

Haiger-Weidelbach Durch Vandalismus sind die Fahnenstangen am Weidelbacher Dorfgemeinschaftshaus zerstört worden. Für neue will in diesem Jahr der Heimatverein Weidelbach sorgen, der auch noch weitere Verschönerungsarbeiten plant.

Copyright © mittelhessen.de 2018