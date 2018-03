Heiße Asche setzt Haus und Carport in Brand

Polizei 25 000 bis 30 000 Euro Schaden

Burbach-Lützeln Am Freitag um 15.20 Uhr kam es in der Oranienstraße in Lützeln zu einem Brand mit einem geschätzten Sachschaden von 25 000 bis 30 000 Euro.

