Helfer packen im Wildgehege an

Ehrenamt Förderverein bittet um Unterstützung

Herborn Auch wenn es weiterhin so knackig kalt ist: Der Förderverein des Herborner Wildgeheges will am Samstag, 3. März, einen Arbeitseinsatz im Wildgehege absolvieren. Weitere tatkräftige Helfer sind ihm dazu willkommen.

