Hinsehen, wo Menschen Not leiden

GLAUBE Claudia Sattler als neue Pfarrerin in Herborn feierlich ins Amt eingeführt

Herborn Claudia Sattler ist am Sonntag mit einem Fest-Gottesdienst in der Herborner Stadtkirche als evangelische Pfarrerin der Pfarrstelle I von Dekan Roland Jaeckle in den Dienst eingeführt worden.

Copyright © mittelhessen.de 2018