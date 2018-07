Holzhausen erwartet Besuch aus Taiwan

Gemeinschaft Preisgekröntes Dorf stellt sich in der kommenden Woche vor

Burbach-Holzhausen Weit gereisten Besuch erwarten die Holzhausener in der kommenden Woche: Eine Delegation aus Taiwan will den Ort besuchen und sehen, wie ein preisgekröntes Dorf in Deutschland aussieht.

