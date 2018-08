Gemeinschaft

Im Sitzen tanzen

Freizeit Angebot im Mehrgenerationenhaus

Herborn Menschen, die sich auf der Tanzfläche nicht mehr so gut bewegen können, sind am Freitag, 10. August, zum „Tanzen im Sitzen“ willkommen. Beginn ist um 15.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Walkmühlenweg 5a) in Herborn. Die Leitung hat Heidi Bauer. Sie ist ausgebildete Tanzleiterin des Bundesverbands für Seniorentanz. Die Veranstaltung ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Die Teilnahme kostet zwei Euro.

