Im Umgang mit Zahlen die Nase vorne

Bildung Dillenburger Gymnasiasten schlagen sich gut bei den Mathematik-Wettbewerben

Dillenburg WvO-Gymnasiasten haben sehr gute Leistungen gleich in vier Mathe-Wettbewerben erzielt: im „Känguru-Wettbewerb“, in der „Mathe-Olympiade“ und in den Mathe-Wettbewerben der Klassen 8 und 11.

