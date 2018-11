In Limburg zum „Gesundheitslotsen“ werden

Studium Jens Spahn gibt Startschuss für Projekt an der Marienschule

Limburg Ab dem kommenden Jahr bietet die Marienschule ein berufsbegleitendes Hochschulstudium an: In Kooperation mit der Wilhelm-Löhe-Hochschule in Fürth kann in Limburg das zweisemestrige berufsbegleitende Studium „Gesundheitslotse“ absolviert werden.

