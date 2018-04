Einsatz

In Ulm brennt die Küche

Polizei Ursache ist vermutlich ein Elektro-Ofen

Greifenstein-Ulm Feueralarm am Dienstag um 15.45 Uhr. In einem Haus im „Rosengarten“ im Greifensteiner Ortsteil Ulm hat es in einer Küche gebrannt.

Copyright © mittelhessen.de 2018