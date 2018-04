Natur

In den Mai wandern

Tradition Am Galgenkopf wird gemeinsam gegrillt

Herborn Die Sozialgruppe Herborn (SGH) lädt zur Mai-Wanderung für Dienstag, 1. Mai, ein. Los geht es um 11 Uhr am Marktplatz. Ziel ist die Grillstation am Galgenkopf. Dort gibt es anschließend Speisen und Getränke. Auch Dixi-Toiletten sind an der Grillstation vorhanden. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

