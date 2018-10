Konzert

In der Pfarrkirche trifft alt auf modern

Kultur Konzert für Oboe, Violine und Orgel

Dillenburg Ein Konzert für Oboe, Violine und Orgel findet am Sonntag, 4. November, in Dillenburg statt. Es beginnt um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche.

Copyright © mittelhessen.de 2018