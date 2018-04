Freizeit

In großer Runde tanzen

Freizeit Am Samstagnachmittag in Dillenburg

Dillenburg Der Kreisverband Dillkreis des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lädt für Samstag, 28. April, zum nächsten Tanznachmittag „Tanz in großer Runde“ in Dillenburg ein. Er findet von 14.30 bis 16.30 Uhr im DRK-Lehrsaal an der Gerberei 4 statt. Das Angebot richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Auf dem Programm stehen Tänze aus der internationalen Folklore, Formen aus dem Gesellschaftstanz sowie Square- und Line-Dance. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, und es gibt keine Altersgrenze. Bei einer Tasse Kaffee können Kontakte geknüpft werden. Ein Einstieg ist auch für Ungeübte jederzeit möglich.

