Info-Tag an der Nassau-Schule

Dillenburg Viertklässler, die vor dem Übergang in die neue Schule stehen, und ihre Eltern können sich bei einem Infotag am Samstag (17. Februar) über die Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg informieren.

