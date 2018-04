Informationen zum FSJ bei der Lebenshilfe

ARBEIT Veranstaltung in der Arbeitsagentur

WETZLAR/DILLENBURG Infos zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg gibt es am Donnerstag, 3. Mai, ab 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Wetzlar (Sophienstraße 19). Referenten der Lebenshilfe berichten über die Voraussetzungen, Inhalte und Vorteile des Freiwilligendienstes. Als Einsatzorte kommen Kindertagesstätten, Schulen, Wohneinrichtungen und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Betracht. Zudem können begleitende Bildungsangebote in Anspruch genommen werden.

