Arbeitsagentur

Infos über Au-pair und Co.

WETZLAR/DILLENBURG Immer mehr Schüler, Abiturienten und Studierende zieht es nach Angaben der Wetzlarer Arbeitsagentur in die Ferne. Egal, ob für ein Auslandsstudium, als Au-pair, im Rahmen von Work & Travel oder anderer internationaler Programme. Welche Möglichkeiten es gibt und was dabei beachtet werden muss, erläutert eine Expertin der internationalen Vermittlungsagentur AIFS am Donnerstag, 24. Mai, ab 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Wetzlar (Sophienstraße 19). Dabei geht sie auch auf die jeweiligen Voraussetzungen, Bedingungen und Kosten ein.

