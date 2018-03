Schule

Infos über Sprachkurs

Englisch Infoabend im Mehrzweckraum

Eschenburg-Eibelshausen Der Fachbereich Englisch der Holderbergschule in Eibelshausen bietet erneut einen handlungsorientierten Englisch-Sprachkurs unter dem Titel „English Summer Camp“ für Schüler der Klassen 4 bis 7 an. Der Sprachkurs findet in der letzten Woche der Sommerferien (30. Juli bis 3. August) statt. Teilnehmen können alle Schüler aus dem heimischen Raum. Am Dienstag, 20. Februar, findet ab 19.30 Uhr ein Informationsabend im Mehrzweckraum (A-Trakt) der Holderbergschule statt. Dort sind auch Anmeldungen möglich.

Copyright © mittelhessen.de 2018