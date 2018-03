Ehrenamt

Infos zum Thema Vereinsauflösung

WETZLAR/DILLENBURG Die Kreisverwaltung bietet am Donnerstag, 21. September, eine Informationsveranstaltung für Vereinsvorstände zum Thema „Vereinsauflösung“ an. Beginn ist um 17 Uhr in der Kreisverwaltung in Wetzlar (Neubau, Raum D 2.001, Karl-Kellner-Ring 51, Haupteingang Moritz-Hensoldt-Straße). Referent ist Rechtsanwalt Dr. Frank Weller. Die Teilnahme ist kostenlos.

Copyright © mittelhessen.de 2017