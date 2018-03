NATUR

Jagdscheine in Burg verlängern

Herborn-Burg Die Kreisverwaltung bietet Jägern an, für einen befristeten Zeitraum in der Zulassungsstelle in Burg, Junostraße 1 F, Jagdscheine auszustellen oder zu verlängern. Öffnungszeiten: Drei Dienstage im März, am 13., 20. und 27. März, immer vormittags zwischen 8.15 und dem Annahmeschluss um 11.30 Uhr.

