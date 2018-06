Freizeit

Jetzt für Ferienspiele anmelden

Burbach Das Programm der Burbacher Ferienspiele steht. Es ist wie in jedem Jahr sehr bunt mit zahlreichen kreativen Angeboten im künstlerischen und musikalischen Bereich sowie drei Tagesfahrten zur Freilichtbühne, in die „Zoom-Erlebniswelt“ und in den „Movie-Park“.

Copyright © mittelhessen.de 2018