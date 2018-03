Kultur

Johannes-Passion erklingt in der Kirche

Musik „La Banda“ kommt aus Augsburg

Herborn Mit Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion erklingt am 18. März (Sonntag) ab 17 Uhr eins der großen Werke evangelischer Kirchenmusik in der Stadtkirche in Herborn.

