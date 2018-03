SINN In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen Diebe in eine Gewerbehalle auf dem ehemaligen Haas & Sohn-Gelände in der Herborner Straße in Sinn ein. Die Halle dient als Kfz-Werkstatt für Omnibusse. Die Täter hebelten eine Tür auf. Sie (...)