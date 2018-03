Konzert

Kantorei Herford singt in Dillenburg

Konzert Auftritt in der evangelischen Kirche

Dillenburg Die Westfälische Kantorei Herford gastiert am Sonntag, 11. März, in Dillenburg. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche.

Copyright © mittelhessen.de 2018