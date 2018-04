Kirche

Kantorei gestaltet „Evensong“ in katholischer Kirche

Kultur Musikalisches Abendgebet ist am Samstag in Dillenburg zu hör / Der Eintritt ist frei

Dillenburg Die katholische Pfarrgemeinde Dillenburg und Kantor Joachim Dreher veranstalten am Samstag, 21. April, einen „Evensong“, ein musikalisch gestaltetes Abendgebet. Beginn ist um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche „Herz Jesu“. Werke für Chor und Orgel von David Willcocks, William Monk, Edward Elgar, Alan Wilson, Colin Mawby und Bob Chilcott stehen auf dem Programm. Unter Leitung von Kantor Joachim Dreher singt die katholische Kantorei Dillenburg, an der Orgel spielt Constantin Scholl. Die Liturgie hält Gemeindereferentin Maria Horsel. Der Eintritt ist frei, lediglich um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten.

