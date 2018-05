Konzert

Karten für Konzert der Johanniskantorei

Musik Der Vorverkauf beginnt am Montag

Dillenburg Der Vorverkauf für das Konzert der Johanniskantorei (27. Mai) beginnt am Montag, 7. Mai. Karten für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es in der Buchhandlung Rübezahl am Hüttenplatz sowie im Weltladen in der Hauptstraße.

