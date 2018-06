Kastenwagen gesucht

Polizei 1000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Sinn

Sinn Auf etwa 1000 Euro werden sich nach Schätzung der Polizei die Reparaturkosten an einem silberfarbenen VW Golf belaufen, der mit einem dunklen Kastenwagens am vergangenen Donnerstag in der Lutherstraße in Sinn kollidiert ist. Von der Lutherstraße bog der Fahrer des Kastenwagens gegen 6.30 Uhr nach links in die Feldstraße ab und missachtete dabei das Vorfahrtsrecht einer Ehringshäuserin mit ihrem Golf. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt danach einfach fort.

Copyright © mittelhessen.de 2018