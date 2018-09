Katze „Lina“ trieb sich am Bahnhof herum

TIERHEIM Besitzer sollen sich melden

DILLENBURG Am Bahnhof in Dillenburg hat sich etwa eine Woche die nun neue Bewohnerin des Dillenburger Tierheims aufgehalten: Katze „Lina“ ist seit dem 12. September in der Einrichtung und wartet auf ihren Besitzer.

