Kinder helfen Kindern

Beratung Mit Trennung der Eltern klarkommen

Herborn Nach einer Trennung der Eltern wachsen viele Kinder nicht mit beiden Elternteilen auf. Für sie ist die Trennung mit vielen Belastungen verbunden. Sie brauchen Anregung und Unterstützung, um mit der veränderten familiären Situation zurechtzukommen. Sich deshalb mit anderen Kindern zu treffen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben, kann gut tun und helfen. Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des evangelischen Dekanats an der Dill bietet daher für acht bis elf Jahre alte Jungen und Mädchen ein Kinder-helfen-Kindern-Programm. Sie haben die Möglichkeit, sich mit fachlicher Unterstützung über Umstellungen in ihrem Leben auszutauschen. Der erste von acht Terminen ist am 29. August (Mittwoch) von 15 bis 16 Uhr. Vor Gruppenbeginn findet ein Elterngespräch statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018