Kirche erstrahlt in neuem Glanz

Religion Oberroßbacher Gotteshaus wird 250 Jahre alt / 80 000 Euro teure Sanierung

Haiger-Oberroßbach Die evangelische Kirche in Oberroßbach erstrahlt zum 250. Geburtstag in neuem Glanz. 80 000 Euro sind in die Sanierung des Gotteshauses investiert worden.

