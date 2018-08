Kita: „So schnell wie möglich“ sanieren

POLITIK Benner zu Gebäude in Mozartstraße

HERBORN Seit April ist die Kindertagesstätte in der Herborner Mozartstraße in Container umgezogen. Ratten hatten Schäden im Untergeschoss angerichtet. Bürgermeister Hans Benner (SPD) hat nun angekündigt, „dass so schnell wie möglich etwas passieren“ soll.

