Klaus Andres ist der neue Präsident des Rotary-Clubs

Vereine Der 67-jährige, pensionierte Unternehmer folgt an der Spitze auf Klaus Andres

Dillenburg Wechsel an der Spitze des Rotary-Clubs (RC) in Dillenburg: Dirk Krombach hat das Amt des Präsidenten an Klaus Andres übergeben.

