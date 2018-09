Klezmer-Musik in der Kirche hören

Kultur Das Ensemble „Sher on a Shier“ spielt

Herborn-Hörbach Das Klezmer-Ensemble „Sher on a Shier“ tritt am Samstag, 15. September, ab 20 Uhr in der evangelischen Kirche in Hörbach auf.

