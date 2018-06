Natur

Kräuter entdecken

WANDERUNG Führung mit Fachfrau

Dillenburg-Nanzenbach Der Heimatverein Nanzenbach lädt für Samstag, 30. Juni, zu einer rund zweistündigen Kräuterwanderung ein. Die Führung übernimmt Kräuterfachfrau Anne Simon. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Friedhof in Nanzenbach. Im Anschluss an die Wanderung gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke.

