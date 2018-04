Kreis hat zwei schlechte Außensportanlagen

SPORT Kreisverwaltung prüft Zustand der Anlagen

WETZLAR/BRAUNFELS/DILLENBURG Der Lahn-Dill-Kreis hat insgesamt 72 Sporthallen, darüber hinaus noch etliche Außensportanlagen an den Schulen. In welchem Zustand sind sie? Das will die CDU wissen und hat im Kreistag einen entsprechenden Antrag gestellt. Ein ausführlicher Bericht dazu soll in der nächsten Sitzung des Kreistags-Schulausschusses im Juni erfolgen.

