Kindergärten

Künftig nur noch zwei Module

SINN Aus drei mach zwei: Für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Sinn soll ab dem 1. August die Anzahl der Module reduziert werden. Die entsprechende Satzung soll geändert werden. So empfahl es der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales in seiner jüngsten Sitzung.

