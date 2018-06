Fitness

Kurse kennenlernen

Dillenburg Die Lahn-Dill-Akademie lädt zum Schnuppertag „Come In & Find Out“ für Samstag, 16. Juni, von 9.30 bis 16 Uhr, ein. Die Sport- und Gesundheitskurse der Kreisvolkshochschule stehen im Fokus: Die VHS-Fachbereichsleiterin Claire Günther und ihre Übungsleiterinnen laden zum kostenlosen Probetraining ein. Die halbstündigen Schnupperkurse finden im Gymnastikraum im VHS-Hauptgebäude an der Bahnhofstraße 10 in Dillenburg statt.

