Freizeit

LC lädt zur Wanderung

FREIZEIT Bis zum 22. Oktober anmelden

Eschenburg/Dillenburg Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens lädt der LC Diabü Eschenburg interessierte Wanderfreunde zu einer Wanderung für Samstag, 28. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr der Parkplatz des Restaurants Tiergarten in Donsbach. Im Anschluss an die etwa zehn Kilometer lange Wanderung unter Führung von Heinz Müller soll der Nachmittag in gemütlicher Runde im Restaurant ausklingen.

