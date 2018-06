Lebenslänglich für Mord am Bruder

Justiz Schwurgericht verurteilt 63-Jährigen Siegener außerdem wegen Totschlages an seiner Schwägerin

Siegen Am Ende steht im Urteil, was auch angeklagt war: Mord und Totschlag. Das Siegener Schwurgericht verhängt eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen den 63-Jährigen, der demnach im November 2017 seinen Bruder und dessen Frau in Oberdielfen getötet hat.

