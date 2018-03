Lernen, Veranstaltungen "ökofair" zu planen

FORTBILDUNG Kostenloser Workshop in Herborn

Herborn "Nicht nur zur Weihnachtszeit - ökofair feiern im Jahreskreis": So lautet der Titel eines kostenlosen Kurses am 17. November (Donnerstag) in Herborn.

Copyright © mittelhessen.de 2016