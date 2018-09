Leserbrief Richterschelte

KORREKTUR Karl Wallenfels schreibt nicht für SPD

Dillenburg Das Bundesverfassungsgericht hatte geurteilt, die Stadt Wetzlar müsse der NPD die Stadthalle überlassen. Die Stadt verweigerte dies. Landrat Wolfgang Schuster kritisierte in diesem Zusammenhang die Richter, was wiederum Thema im Kreistag war. Darauf bezog sich ein Leserbrief von Karl Wallenfels in der Sonntagsausgabe dieser Zeitung. Neben dem Namen des Autors veröffentlichten wir den Zusatz „Vorstand SPD-Stadtverband“.

