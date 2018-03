Lions spenden 15 000 Euro

WOHLTÄTIGKEIT Erlös aus dem Verkauf des Adventskalenders

Dillenburg Der gesamte Erlös aus dem Verkauf des Lions-Adventskalenders - 15 000 Euro - geht in diesem Jahr an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Siegen.

